В Уфе пройдет выставка для тех, кому за 50

Ольга КОРЗИК

Людей зрелого и старшего возраста ждут в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО».

В Уфе сегодня в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» открылась выставка для людей зрелого и старшего возраста – «50 ПЛЮС. Здоровье и долголетие», сообщили в администрации города. Она продлится до 7 октября.

Цель этого проекта – «помочь людям успешно адаптироваться к современному ритму жизни, наполнить свой досуг интересными мероприятиями и уделить внимание здоровью».

На выставке будет представлена продукция более 70 предприятий из Екатеринбурга, Кирова, Казани, Костромы, Уфы и т.д.

На выставке людям зрелого возраста расскажут о современных медицинских клиниках и центрах здоровья, санаториях, диетическом питании, научат пользоваться медицинскими приборами для домашнего пользования и т.д. Кроме того, представители банков расскажут о финансовых программах для людей старшего возраста и т.д.