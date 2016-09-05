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Организаторы Уфимского марафона рассказали о призовых// 05.09.2016
И объяснили, почему призовой фонд меньше, чем в других городах.
Фото: Наталья Кузнецова
Победители международного марафона, который пройдет в Уфе 11 сентября, получат меньше денег, чем в других городах.
Как рассказали сегодня организаторы соревнования, призовой фонд на дистанции 42 километра составит 250 тысяч рублей, причем это сумму поделят на занявших первые три места. Для дистанции 21 километр такая общая призовая сумма - 100 тысяч рублей.
Участие в Уфимском марафоне платное: от 600 до 1700 рублей.
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