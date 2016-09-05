Организаторы Уфимского марафона рассказали о призовых

Наталья КУЗНЕЦОВА

И объяснили, почему призовой фонд меньше, чем в других городах.

Фото: Наталья Кузнецова

Победители международного марафона, который пройдет в Уфе 11 сентября, получат меньше денег, чем в других городах.

Как рассказали сегодня организаторы соревнования, призовой фонд на дистанции 42 километра составит 250 тысяч рублей, причем это сумму поделят на занявших первые три места. Для дистанции 21 километр такая общая призовая сумма - 100 тысяч рублей.

- Увеличение призового фонда до уровня Казани (500 тысяч рублей - прим. ред.) позволило бы нам увеличить число участников марафона на десять человек (известных спортсменов - прим. ред.),- пояснил сегодня журналистам организатор марафона Владислав Литвинчук. - Наша основная цель - привлечение граждан в спорт и параллельно создание шоу.

Участие в Уфимском марафоне платное: от 600 до 1700 рублей.