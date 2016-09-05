5 сентября, понедельник
СЕГО ДНЯ

Уфа не появится на новой денежной купюре

Ольга КОРЗИК // 05.09.2016
Отобраны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.

Изображение главных символов Уфы – памятника Салавату Юлаеву и Монумента Дружбы -  не появится на новой купюре достоинством две тысячи рублей. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Выяснилось, что жители страны во втором этапе отбора, который проходил с 5 по 30 августа, отдали наибольшее количество голосов за следующие города:

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган

Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский

Иркутск: озеро Байкал и бабр

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»

Сегодня, 5 сентября, стартует третий этап отбора символов, в ходе которого россиянам предстоит выбрать два города, которые будут размещены на новых банкнотах.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной  – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ- прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября  в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

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