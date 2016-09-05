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5 сентября, понедельник
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Уфа не появится на новой денежной купюре// 05.09.2016
Отобраны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.
Изображение главных символов Уфы – памятника Салавату Юлаеву и Монумента Дружбы - не появится на новой купюре достоинством две тысячи рублей. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Выяснилось, что жители страны во втором этапе отбора, который проходил с 5 по 30 августа, отдали наибольшее количество голосов за следующие города:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Сегодня, 5 сентября, стартует третий этап отбора символов, в ходе которого россиянам предстоит выбрать два города, которые будут размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ- прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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