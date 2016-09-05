|
5 сентября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии мать пыталась задушить свою двухлетнюю дочь// 05.09.2016
Известно, что женщина нападала и на своего четырехлетнего сына.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня, 5 сентября, в 8:30 уфимские медики обратились в полицию с просьбой помочь двоим детям, которые подверглись нападкам матери. Сотрудники приехали на вызов и выяснили, что 36-летняя жительница поселка Чесноковка Уфимского района, страдающая психическими расстройствами и стоящая на учете у психиатра, напала на своих детей.
По непонятным причинам женщина попыталась задушить свою двухлетнюю дочь и накинулась на четырехлетнего сына. Детей спасли старшая сестра и брат нападавшей, которые вызвали скорую.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, подозреваемую отправили в медицинское учреждение, а пострадавшие дети находятся под присмотром родственников. По факту нападения полицейские проводят проверку.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии 65-летняя бабушка за лето построила дом
05.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава Альшеевского района Башкирии: Соболезную родным погибшей девочки
05.09.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Мечтать не вредно!
05.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Санкт-Петербурге открыли памятник писателю Сергею Довлатову
05.09.2016 // ПУЛЬС
Правительство России готовит предложения по приватизации «Башнефти» и «Роснефти»
04.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Октябрьском жители собрали четыре миллиона на памятник детям войны
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте