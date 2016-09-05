В Башкирии мать пыталась задушить свою двухлетнюю дочь

Злата ЗУКОВИЧ

Известно, что женщина нападала и на своего четырехлетнего сына.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня, 5 сентября, в 8:30 уфимские медики обратились в полицию с просьбой помочь двоим детям, которые подверглись нападкам матери. Сотрудники приехали на вызов и выяснили, что 36-летняя жительница поселка Чесноковка Уфимского района, страдающая психическими расстройствами и стоящая на учете у психиатра, напала на своих детей.

По непонятным причинам женщина попыталась задушить свою двухлетнюю дочь и накинулась на четырехлетнего сына. Детей спасли старшая сестра и брат нападавшей, которые вызвали скорую.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, подозреваемую отправили в медицинское учреждение, а пострадавшие дети находятся под присмотром родственников. По факту нападения полицейские проводят проверку.