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Глава Альшеевского района Башкирии: Соболезную родным погибшей девочки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 05.09.2016
Дамир Мустафин заверил, что меры безопасности на месте смертельного ДТП вскоре будут приняты.

Фото: fedorovkaturistrb.narod.ru

Глава администрации Альшеевского район Башкирии Дамир Мустафин прокомментировал трагедию в селе Раевка. По его словам, в ближайшее время будут приняты все возможные меры безопасности, чтобы подобные ДТП впредь не повторились. В частности, на месте, где в пятницу, 2 сентября, «Камаз» сбил двух школьниц, будет установлен «лежачий полицейский».

Напомним, что около часа дня 2 сентября в Раевке 9-летняя школьница погибла под колесами грузовика. 30-летний водитель из Белебея сбил двух сестер-школьниц, в результате чего старшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а младшая скончалась на месте.

— Светофор и «лежачий полицейский» на этом месте действительно нужны давно, но дело в том, что это дорога принадлежит республике, и муниципалитет самостоятельно не может там ничего делать, – пояснил «Медиакорсети» Дамир Мустафин. – Глава сельского поселения два раза обращался в республиканские органы по вопросу обеспечения безопасности на трассе, но ответа никакого не получил.

Трагедия, унесшая жизнь девятилетней школьницы, заставила местные власти активизировать действия по решению проблемы.

- Сегодня мы провели совещание с представителями РУВД и ГАИ, и поставили задачу, как можно быстрее обезопасить трассу, - сообщил Мустафин. – По срокам насчет светофора сказать не могу, так как много времени займет оформление различной документации. Но «лежачий полицейский», думаю, установим в течение недели.

Глава администрации подчеркнул, что вчера на трассе не было массового схода граждан, как написали некоторые СМИ. И добавил, что он искренне скорбит вместе со всеми жителями района.

- Вчера люди собрались на трассе, так как там произошла очередная авария, я тоже там был, митинга или массового схода не было, выступили пару человек, - отметил он. – Что касается погибшей девочки, то она приходилась мне дальней родственницей, ее отец учился у меня, когда работал в школе. Поэтому мои соболезнования родным самые искренние.

 

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