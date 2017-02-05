Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Им оказался уроженец Грузии.

Вчера, 4 февраля в Нагаево микроавтобус "Газель" попал под поезд. За рулем общественного транспорта находился 48-летний водитель Альберт, сообщает Ufa1. Он приехал из Грузии и проживал в Аургазинском районе Башкирии.



После случившегося, по словам очевидцев, водитель убрал таблички с номером своего маршрута, как оказалось перевозку людей он выполнял не легально.