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СЕГО ДНЯ

Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 05.02.2017
Им оказался уроженец Грузии.

Вчера, 4 февраля в Нагаево микроавтобус "Газель" попал под поезд. За рулем общественного транспорта находился 48-летний водитель Альберт, сообщает Ufa1. Он приехал из Грузии и проживал в Аургазинском районе Башкирии.

После случившегося, по словам очевидцев, водитель убрал таблички с номером своего маршрута, как оказалось перевозку людей он выполнял не легально.

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