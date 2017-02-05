Уфимцам могут подарить открытки с автографом Комарова

Кристина ДЕЙНЕКО

Мероприятие планируется на День Космонавтики.

Адресатам, которые ждали открыток от космонавта Владимира Комарова 53 года, вручат весточки на День космонавтики, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Почти половина адресатов найдена, правда многие уже сменили место жительства, других уже нет в живых. Но открытки будут вручены их родственникам.