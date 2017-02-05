В Уфе вместо ледового городка создадут мясную ярмарку

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Уже начались работы по демонтажу.

Фото: pixabay.com

Демонтажу подвергнется городок на площади Орджоникидзе. Уже начались работы по демонтажу скульптур и елки.

Как сообщили в районной администрации, уже в ближайшее время, на площади начнет свою работу сельскохозяйственная ярмарка. Торговать будут мясом. Такое решение основано на просьбах местных жителей.