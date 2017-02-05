|
6 февраля, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе вместо ледового городка создадут мясную ярмарку// 05.02.2017
Уже начались работы по демонтажу.
Фото: pixabay.com
Демонтажу подвергнется городок на площади Орджоникидзе. Уже начались работы по демонтажу скульптур и елки.
Как сообщили в районной администрации, уже в ближайшее время, на площади начнет свою работу сельскохозяйственная ярмарка. Торговать будут мясом. Такое решение основано на просьбах местных жителей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы мэра: польза или вред
05.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии
05.02.2017 // СПОРТ
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА
04.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе поезд столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие
04.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимка построила клинику в Гватемале
04.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
04.02.2017 // ПУЛЬС
Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля
04.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте