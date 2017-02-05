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В Башкирии мамы получат повышенное пособие// 05.02.2017
Декретные выплаты выросли с 1 февраля.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Семьи в Башкирии стали получать по уходу за ребенком на 5,4 процента больше. По данным Фонда социального страхования республики теперь новоиспеченные родители буду получать 3 525,54 рубля по уходу за первенцем. За второго и третьего ребенка декретные составили 7 051,08 рубля.
Единовременная выплата составляет 18 802,88 рубля.
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