В Башкирии мамы получат повышенное пособие

05.02.2017

В Башкирии должники лишатся своих квартир Всего на торги выставлено 55 объектов жилой недвижимости.

04.02.2017

Уфа запустила «Открытую Россию» Сегодня прошла учредительная конференция регионального отделения этого движения.

03.02.2017

Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии Они считают, что только президент страны сможет решить проблему, возникшую в башкирском хоккее.