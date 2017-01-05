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Сегодня «Салават Юлаев» ждёт очередное «зелёное дерби»// 05.01.2017
Юлаевцы прибыли в Казань, чтобы сразиться с местным «Ак Барсом»
Фото: Пресс-служба ХК "Ак Барс"
Хоккейные болельщики Башкирии и Татарстана всегда с нетерпением ждут встречи двух непримиримых соперников «Салавата Юлаева» из Уфы и казанского «Ак Барса». Матчи двух клубов всегда получаются зрелищными и бьют рекорды посещаемости. Сегодня болельщиков вновь ожидает «зелёное дерби», на этот раз в роли хозяев выступят казанские хоккеисты. Предыдущая встреча, проходившая 12 декабря, закончилась победой уфимцев 4:2, тот матч вызвал множество споров, и не все были согласны с результатом.
Дело в том, что за пять минут до конца третьего периода судьи удалили игрока казанцев Иржи Секача на пять минут за удар соперника клюшкой. Получив численное преимущество уфимцы силами первого звена вышли вперёд (3:2), а ещё через три минуты и вовсе удвоили преимущество (4:2). После матча недовольные казанские болельщики скандировал «Уфа не может – судья поможет», местные же отвечали им «Только не плачьте». Несмотря на, казалось бы, слишком строгое наказание изменившее ход матча, на повторе было отчётливо видно, что Секач действительно ударил Леписто, пусть не специально, но хоккеист получил травму. Более того, уже после матча дисциплинарный комитет КХЛ пересмотрел эпизод, и наложил на виновного денежный штраф.
В преддверии сегодняшней встречи виновник предыдущего поражения «Ак Барса» от уфимцев Иржи Секач, комментируя итоги матча с «Трактором» заявил, что готовится к игре с юлаевцами с особой мотивацией.
Прямая трансляция матча «Ак Барс» «Салават Юлаев» на телеканале БСТ, начало трансляции в 18:50 по уфимскому времени.
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