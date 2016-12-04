Уфа приросла тремя светящимися шурупами

Ренат ЛИТВИНОВ

Светящийся объект расположен неподалёку от колеса обозрения

Фото: ufacity.info

К новому году в Октябрьском районе Уфы – на проспекте Октября около дома №112/1 - появились «три шурупа» в виде стилизованного названия города. Объект уже вовсю пользуется популярностью у уфимцев, особенно у студентов, которые охотно фотографируются возле необычного арт-объекта. Для создания композиции использованы 600 метров светодиодной лампы, состоящей из 4 тысяч лампочек. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации района Айдара Базгудинова, они позволяют экономно использовать электроэнергию, давая при этом яркий и мягкий свет.