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Тёмный "Duster" с номером 950 сбил старушку у фирмы "Мир" и скрылся// 04.12.2016
ДТП произошло на пешеходном переходе
Фото: видеокамера "Уфанет"
Уфимцы ищут водителя Renault Duster, которы сбил, поворачивая направо, на пешеходном переходе старушку и скрылся. В популярном уфимском вк-сообществе «БашДТП» родственница пострадавшей обратилась к очевидцам случившегося за помощью в поисках автолюбителя.
ДТП произошло 2 декабря в 16.31 на «зебре» около остановки «Фирма «Мир» в сторону центра.
Наши коллеги из ИА «Башинформ» связались с автором объявления и уточнили детали: «Это моя свекровь. Сейчас она находится дома, на больничном. Из-за возраста травму переносит тяжело», — сообщила родственница пострадавшей.
Обращение к очевидцам, видеозапись происшествия, подробности и контактные координаты расположены по ссылке
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