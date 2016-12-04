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Тёмный "Duster" с номером 950 сбил старушку у фирмы "Мир" и скрылся

Ренат ЛИТВИНОВ // 04.12.2016
ДТП произошло на пешеходном переходе

Фото: видеокамера "Уфанет"

Уфимцы ищут водителя Renault Duster, которы сбил, поворачивая направо, на пешеходном переходе старушку и скрылся. В популярном уфимском вк-сообществе «БашДТП» родственница пострадавшей обратилась к очевидцам случившегося за помощью в поисках автолюбителя.

ДТП произошло 2 декабря в 16.31 на «зебре» около остановки «Фирма «Мир» в сторону центра.

«Помогите найти водителя чёрного или темно-коричневого Renault Duster с госномером 950. Буквы никто не видел. Возможно, кто-то находился в то время на остановке и запомнил полностью номер? Или есть запись с видеорегистратора? Нужна любая информация.», — написала уфимка в соцсети. У женщины сломаны два ребра.

Наши коллеги из ИА «Башинформ» связались с автором объявления и уточнили детали: «Это моя свекровь. Сейчас она находится дома, на больничном. Из-за возраста травму переносит тяжело», — сообщила родственница пострадавшей.

Обращение к очевидцам, видеозапись происшествия, подробности и контактные координаты расположены по ссылке

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