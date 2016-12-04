В Салавате сгорел Range Rover

Ренат ЛИТВИНОВ

Сигнал поступил на пульт диспетчера в четыре утра

Фото: daily mail

В ночь с субботы на воскресенье, 4 декабря 2016 года в 03:57 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля Range Rover на улице Калинина в городе Салават. Пожар был потушен в течение 15 минут с момента поступления сигнала, на месте работали две единицы техники и шесть человек.