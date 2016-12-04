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Башкирские медики: при первых признаках ОРВИ - остаться дома и обратиться к врачу

Ренат ЛИТВИНОВ // 04.12.2016
Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога

Фото: fox2detroit

В Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщили "Башинформу" в региональном Роспотребнадзоре. Эпидемиологи грипп пока не регистрируют. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. В ведомстве сообщили, что в республике ведется прививочная кампания против гриппа.

По состоянию на 2 декабря, против гриппа привито 38,8 процента населения республики: 1 581 706 человек, из которых 1 281 706 взрослых и 300 тысяч детей. Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне.

Медики напоминают, что при первых признаках заболевания гриппом следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача. Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых.

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