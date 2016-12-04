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Башкирские медики: при первых признаках ОРВИ - остаться дома и обратиться к врачу// 04.12.2016
Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога
Фото: fox2detroit
В Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщили "Башинформу" в региональном Роспотребнадзоре. Эпидемиологи грипп пока не регистрируют. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. В ведомстве сообщили, что в республике ведется прививочная кампания против гриппа.
Медики напоминают, что при первых признаках заболевания гриппом следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача. Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых.
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