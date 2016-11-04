4 ноября, пятница
СЕГО ДНЯ

В Уфе 4 ноября приравняли к Дню Победы

Разиф АБДУЛЛИН // 04.11.2016
В столице Башкирии прошел митинг-концерт.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня в Уфе на площади перед Государственным концертным залом (бывший ДК «Нефтяник» -  прим.) на улице Ленина состоялся праздничный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.

Несмотря на пятиградусный мороз на площади было довольно многолюдно. Было много флагов, среди которых флаги-георгиевские ленты, на них можно было прочитать, что они принадлежат НОД (национально-освободительное движение). Впрочем, на митинг пришли также и представители «Единой России», ее молодежного крыла «Молодая гвардия», ОНФ, движения поисковых отрядов, студенты разных уфимских вузов.

Атмосферу праздника создавали артисты, которые пели песни на разных языках между речами выступавших. Певица вышла в концертном платье и полушубком поверх его, вслед за ней выступила Римма Утяшева, депутат Госсобрания и председатель Совета Ассамблеи народов Башкортостана.

- Сегодня День народного единства – это такой же праздник, как День Победы и День России, - заявила Римма Утяшева. – Это означает гордость за наше прошлое, за наше настоящее и веру в наше будущее. Мы  - россияне! Байрам менэн, с праздником!

Люди на площадь собирались за полчаса до начала митинга, и судя по всему, успели замерзнуть. Их спасали горячий чай и танцы.

- Кто тут двое самые отмороженных? – обратилась женщина к молодым парням в форме участников движения поисковых отрядов. – Идите.

Двое самых замерзших быстро исчезли в неизвестном направлении, то ли погреться, то ли уже домой. Праздник потихоньку сворачивался.

На площади можно было услышать народную музыку, под которую так и хотелось пуститься в пляс.

Горожанам устроили также выставку народных промыслов и ремесел.

 

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