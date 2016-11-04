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Как в Уфе отметят День народного единства// 04.11.2016
Праздничный митинг-концерт пройдет на улице Ленина.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня в России отмечается День народного единства. В связи с этим в Уфе сегодня в 11. 00 местного времени на улице Ленина на площади перед ГКЗ «Башкортостан» (бывший ДК "Нефтяник" - прим.) начнется митинг-концерт, в котором примут участие национально-культурные общественные организации республики и самодеятельные творческие коллективы со всех районов и городов Башкирии.
Также с 10.00 до 12.00 здесь будет работать выставка-ярмарка ремесленного и прикладного искусства.
В связи с этим с 10.00 до 13.00 в Уфе планируется перекрыть движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Кирова до Чернышевского.
Праздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот день воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
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