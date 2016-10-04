В Уфе жители улицы Зорге встретились с застройщиком проблемной многоэтажки

В ходе беседы выяснилось, что у людей больше вопросов к администрации города.

В офисе ГК "Жилстройинвест" сегодня прошла встреча гендиректора Рината Салихова с жителями домов на улице Зорге, в районе детского санатория "Дуслык". Люди протестуют против строительства многоэтажки переходной этажности. Они опасаются, что застройщик, построив новое здание, лишит их социальной инфраструктуры - парковок, школ и детсадов.

Первый вопрос, который волновал граждан - это проект планировки территории. Его у застройщика нет, и людей интересовало, почему.

- В соответствии с законодательством, если границы участка определены, проекта не требуется, - пояснил он гражданам. - Зона территориального планирования Д-2, в которую входит наш участок, разрешает здесь строительство 61 видов объектов.

Ответ, подтверждающий, что все будет строиться по нормам, граждан устроил. А что касается социальных объектов, то в ходе беседы стало понятно, что решающую роль в вопросе сыграли городские власти, а не застройщик. И вопросов у жителей больше именно к администрации Уфы.

Люди и сами признали, что застройщик никому из граждан строить социальные объекты не обещал, а купив участок за собственные деньги, имеет право реализовывать коммерчески выгодные для себя проекты. Гендиректор "Жилстройинвеста" в свою очередь пообещал максимально сократить возможные неудобства для жителей соседних домов в ходе строительства дома. В частности, гендиректор уже запретил парковку транспорта своих подрядчиков около строительной площадки. Кроме того сокращено время строительных работ до 9 часов вечера, хотя по нормативам работы разрешается вести до 11-ти вечера.

Открытым остался вопрос о школе и детском саде, которые действительно нужны в этом районе. Застройщик выразил готовность построить детский сад при условии муниципального финансирования. В ходе беседы люди попросили Салихова обратиться в администрацию города с этим предложением. Гендиректор "Жилстройинвеста" сказал, что услышал эту просьбу. В администрацию города также намерены обратиться и сами активисты. К городским властям в отличие от застройщика у людей остается еще много вопросов.