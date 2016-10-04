Российским компаниям поручили расшифровать мессенджеры – реакция в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН

Российские компании приступили к решению задачи по получению доступа к переписке пользователей различных мессенджеров.

Сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype должны стать доступными для спецслужб, согласно пакета поправок в законодательство, известным больше как «закон Яровой». Российские компании уже приступили к решению задачи по получению доступа к переписке пользователей различных мессенджеров, сообщает «КоммерсантЪ». Издание ссылается на переписку сотрудника Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, с техническим специалистом одной из российских компаний в сфере информационной безопасности (ИБ).

В Уфе к намерениям найти способ перехвата и полной дешифровки трафика россиян экспертное сообщество отнеслось скорее отрицательно, чем положительно.

Основатель и креативный директор агентства «Simbioz Media» Константин Акаёмов считает, что борьбу с терроризмом стоит начинать с другого.

- На мой взгляд любое решение сделать что-то, должно преследовать цель, - рассказал Медиакорсети Константин Акаёмов. - Для чего расшифровывать мессенджеры? Если это, все-таки такой способ борьбы с терроризмом, считаю, надо начинать не с этого.



В мире месседжерами пользуются миллионы человек, и я понимаю, что переписка между людьми, не что иное, как личное информационное поле, где они общаются. А это вторжение в личное пространство, есть же статья 138 УК, часть 1, «Нарушение тайны переписки» (Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина). Интересно, а те, кто принимает такие законы, готовы сами «расшифроваться»? :)



Кстати, хранение такого объема информации требует большое количество финансовых ресурсов. Поэтому мне кажется, это невозможно, либо это займет достаточно много времени.



В целом мое отношение, скорее негативное, можно ведь заняться другими, более полезными для граждан делами.

- Ни в WhatsApp, ни в Telegram, насколько я знаю – это технически невозможно, - поделился посол ЖЖ в Башкирии Дмитрий Эйгенсон. – Поскольку там используется ключ, который генерируется на самих смартфонах. Если человек из силовых органов хочет получить доступ к переписке, это происходит по-другому. Потому что есть возможность запросить новый пароль у мессенджера и потом посмотреть всю переписку. Я считаю, что «закон Яровой» - это неправильная история, потому что люди имеют право на тайну переписки. Теперь есть рычаг давления на общество под предлогом борьбы с террором, и все будет зависеть от того, как чиновники из силовых органов будут его использовать. Я естественно отношусь к этому резко отрицательно.

В сети Facebook при обсуждении этой темы среди уфимских пользователей появились и такие отклики:

Роман Ковалев:

- Отношусь спокойно, отстраненно, наблюдательно.

Иван Зорин:

- Если только по решению суда и по обвинениям по тяжелым статьям. Во всех других случаях - это отвратительно.