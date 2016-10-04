В Уфе главным местом торжеств в День республики станет этнопарк «Ватан»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Впервые в качестве основной площадки не будет задействована площадь имени Ленина.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня в Уфе прошло очередное заседание республиканского оргкомитета по празднованию Дня республики, который будет отмечаться 11 октября.

Министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта рассказал, что 7 октября состоится вручение республиканских премий в области науки и техники. В этом году было 40 соискателей на три премии.

- С 7 по 10 октября в городе Октябрьский пройдут республиканские соревнования по спортивному ориентированию, с 8 по 10 октября на ипподроме «Акбузат» пройдет открытый чемпионат по конкуру, а с 7 по 9 октября в Уфе будут состязаться представители национальных видов спорта, - сказал Андрей Иванюта.

По традиции основные мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут в Уфе. 11 октября в городе будет включена вся праздничная иллюминация и наружное освещение, развешано 25 праздничных баннеров. По словам заместителя главы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, к этому времени в Уфе будут закончены реконструкция озера Солдатское и ремонт тротуаров и велосипедных дорожек в парке Якутова, ремонт в скверах Маяковского и Зайнаб Бииишевой. 8 и 9 октября пройдут сельхозярмарки, ожидается приезд 400 машин из районов республики. 7 октября будет запущен долгожданный Затонский мост.

- Основной площадкой торжеств станет этнопарк «Ватан», где будут работать сразу несколько зон: пчеловодческая, кулинарная, игровая и мега-библиотека. Рядом на площади Салавата Юлаева будет работать спортивная площадка, где желающие смогут сдать нормы ГТО, - отметил Баязитов.

Кстати, впервые за 26 лет площадь имени Ленина перед горсоветом потеряла статус главного места проведения торжественных мероприятий. Видимо, это связано с тем, что в этом году в День республики не будет праздничного фейерверка.

Особое внимание 11 октября будет уделено охране общественного порядка.

- Мы прогнозируем, что в праздничных мероприятиях примут участие более 40 тысяч жителей республики, в охране правопорядка примут участие более 2000 сотрудников полиции, - подчеркнул представитель МВД по Башкирии Мурат Задин.

- Мы имеем большой опыт проведения таких мероприятий, самое главное -избежать излишней помпезности, - сказал, подытоживая заседание оргкомитета, спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Думаю, что День республики пройдет на высоком уровне, и люди его отметят с хорошим настроением.