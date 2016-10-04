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4 октября, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Уфе главным местом торжеств в День республики станет этнопарк «Ватан»// 04.10.2016
Впервые в качестве основной площадки не будет задействована площадь имени Ленина.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня в Уфе прошло очередное заседание республиканского оргкомитета по празднованию Дня республики, который будет отмечаться 11 октября.
Министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта рассказал, что 7 октября состоится вручение республиканских премий в области науки и техники. В этом году было 40 соискателей на три премии.
По традиции основные мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут в Уфе. 11 октября в городе будет включена вся праздничная иллюминация и наружное освещение, развешано 25 праздничных баннеров. По словам заместителя главы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, к этому времени в Уфе будут закончены реконструкция озера Солдатское и ремонт тротуаров и велосипедных дорожек в парке Якутова, ремонт в скверах Маяковского и Зайнаб Бииишевой. 8 и 9 октября пройдут сельхозярмарки, ожидается приезд 400 машин из районов республики. 7 октября будет запущен долгожданный Затонский мост.
Кстати, впервые за 26 лет площадь имени Ленина перед горсоветом потеряла статус главного места проведения торжественных мероприятий. Видимо, это связано с тем, что в этом году в День республики не будет праздничного фейерверка.
Особое внимание 11 октября будет уделено охране общественного порядка.
- Мы имеем большой опыт проведения таких мероприятий, самое главное -избежать излишней помпезности, - сказал, подытоживая заседание оргкомитета, спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Думаю, что День республики пройдет на высоком уровне, и люди его отметят с хорошим настроением.
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