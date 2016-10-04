Самолет из Уфы экстренно приземлился в Москве

03.10.2016

Ильдара Бикбаева в Общественной палате Башкирии заменила Шаура Вахитова Ильдар Бикбаев перестал работать секретарем ОП РБ после выборов в Госдуму.

30.09.2016

Крупный пожар в Уфе потушен: Как это было Наш корреспондент вернулся с места крупного пожара в столице Башкирии