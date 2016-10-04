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4 октября, вторник
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СЕГО ДНЯ
Самолет из Уфы экстренно приземлился в Москве// 04.10.2016
Пострадавших нет.
Самолет авиакомпании Utair, следовавший по рейсу Уфа-Москва, сегодня, 4 октября, выполнил экстренную посадку в Москве в аэропорту «Внуково», сообщает Life.ru.
Воздушному судну из-за неполадок с шасси пришлось сделать несколько кругов над аэропортом. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
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