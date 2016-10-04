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Премию Салавата Юлаева присудили директору музея и двум артистам балета// 04.10.2016
Рустэм Хамитов подписал сегодня указ.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня, 4 октября, подписал указ о присуждении Государственных премий республики имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры 2016 года, сообщает его пресс-служба.
- В этом году лауреатами награды стали директор Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова Айрат Терегулов за серию иллюстраций к башкирскому эпосу «Акбузат», опубликованных в книгах «Акбузат: башкирский эпос» и «Akbuzat: A Bashkirian Epic», а также артисты балета, ведущие мастера сцены Башкирского государственного театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова и Ильдар Маняпов за вклад в развитие и популяризацию театрально-сценического искусства, обогащение и приумножение лучших традиций балетной школы и проявленное высокое исполнительское мастерство, - сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.
Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева учреждена в 1967 году и присуждается за лучшие произведения и работы в области литературы, искусства и архитектуры, входящие в золотой фонд художественной культуры Башкортостана. Премия присуждается один раз в два года трём лауреатам. За почти 50 лет с момента учреждения премии её лауреатами стали 136 человек, а также ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
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