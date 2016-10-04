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Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 04.10.2016
Проект финансового документа будет размещен на сайте Госсобрания.

Фото: Разиф Абдуллин

Госсобрание республики приступило к рассмотрению бюджета Башкирии на ближайшие три года. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что проект главного финансового документа будет размещен на сайте Госсобрания и в его обсуждении смогут принять активное участие жители республики

– Представленный бюджет республики сбалансирован, он сохранил социальную направленность. Будет продолжена работа, связанная с сокращением неэффективных расходов, поиском дополнительных ресурсов для финансирования необходимых статей, а также увеличением собственных доходов, - отметил Константин Толкачев.  -  Совместно с правительством республики, Контрольно-счетной палатой, депутатами мы намерены определить приоритетные направления для финансирования на ближайшие три года. Особое внимание при формировании бюджета будет уделено мнению граждан, которые имеют право и возможность участвовать в процедуре обсуждения и принятия бюджетных решений. Проект будет размещен на сайте Государственного Собрания и доступен населению. Мы заинтересованы, чтобы главный финансовый документ был реален к исполнению.

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