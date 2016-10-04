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СЕГО ДНЯ
Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители// 04.10.2016
Проект финансового документа будет размещен на сайте Госсобрания.
Фото: Разиф Абдуллин
Госсобрание республики приступило к рассмотрению бюджета Башкирии на ближайшие три года. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что проект главного финансового документа будет размещен на сайте Госсобрания и в его обсуждении смогут принять активное участие жители республики
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