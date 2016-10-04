В Уфе в следующем году начнется реконструкция двух школ

Наталья КУЗНЕЦОВА

После проведенных работ они, по мнению Ирека Ялалова, должны стать фактически новыми.

Фото: Наталья Кузнецова

В Уфе в следующем году запланирована реконструкция еще двух школ - первой и 115-ой, сообщил сегодня на утренней оперативке и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов.

- Фактически мы построим новые школы, - отметил Ялалов. - Также мы проведем благоустройство дворовых территорий этих школ и надеемся серьезно продвинуться в этом вопросе.

Сейчас, напомнил Ялалов, в городе ведется строительство четырех школ.

- По этим объектам мы держим руку на пульсе, знаем, горожане очень ждут этих школ, - подчеркнул он.