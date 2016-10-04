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В Уфе в следующем году начнется реконструкция двух школ// 04.10.2016
После проведенных работ они, по мнению Ирека Ялалова, должны стать фактически новыми.
Фото: Наталья Кузнецова
В Уфе в следующем году запланирована реконструкция еще двух школ - первой и 115-ой, сообщил сегодня на утренней оперативке и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов.
- Фактически мы построим новые школы, - отметил Ялалов. - Также мы проведем благоустройство дворовых территорий этих школ и надеемся серьезно продвинуться в этом вопросе.
Сейчас, напомнил Ялалов, в городе ведется строительство четырех школ.
- По этим объектам мы держим руку на пульсе, знаем, горожане очень ждут этих школ, - подчеркнул он.
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