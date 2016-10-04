Ирек Ялалов призвал сделать муниципальные сайты более доступными

Наталья КУЗНЕЦОВА

И.о. главы администрации Уфы считает, что чиновники должны искоренять «застывшие формы».

Фото: Наталья Кузнецова

Сайты городских предприятий и организаций должны стать более современными и доступными для пользователей. Об этом заявил сегодня и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов на утренней оперативке.

- Это должны быть не застывшие формы, - заявил Ялалов подчиненным. - Сайты должны быть более современными в плане структуры, дизайна. И самое главное - они должны быть удобными для пользователей, причем для любого возраста.