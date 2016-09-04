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Интернет-мошенники из Москвы обманули жителя Уфы на 17 тысяч рублей// 04.09.2016
Молодой человек хотел купить себе оригинальный гаджет.
Фото: gorodz.info
Житель Уфы потерял 17 тысяч рублей, пытаясь купить себе оригинальный смартфон через интернет. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, молодой человек перевел деньги на счет, не получив гаджет. По предварительным данным, они были сняты мошенниками в одном из банков Москвы.
Выбрав аппарат на одном из сайтов в интернете, молодой человек оставил свои данные. В тот же ему позвонил представитель веб-магазина и сообщил, что товар есть на складе и будет выслан после оплаты. Поверив словам продавца, уфимец перевел на указанный счет сразу всю сумму. Администратор в свою очередь пообещал, что товар придет через несколько дней. Смартфон молодой человек так и не получил, а связаться с продавцами больше не удалось.
- Правоохранители выясняют личность держателя карты, - сообщили в пресс-службе МВД республики. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».
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