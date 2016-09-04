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В Башкирии «РЖД» выплатит компенсацию за смерть мужчины на железной дороге// 04.09.2016
С иском в суд обратилась родная сестра погибшего.
Фото: trportal.ru
Калининский районный суд Уфы вынес решение по гражданскому делу женщины, родной брат которой погиб на железнодорожном пути. Теперь компания «Российские железные дороги» должна выплатить ей компенсацию морального вреда.
Как следует из сообщения прокуратуры, трагедия произошла в июле 2009 года ночью на станции Черниковка. 42-летний мужчина возвращался домой по межпутью. Он не заметил приближающегося поезда и был сбит насмерть.
- Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала требования истицы, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Суд обязал «Российские железные дороги» выплатить родной сестре погибшего 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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