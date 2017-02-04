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В Уфе поезд столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие// 04.02.2017
ДТП произошло в районе Нагаево.
Фото: БашДТП
В Уфе сегодня произошло серьезное ДТП. Сообщение об этом разместили очевидцы в группе БашДТП.
Авария произошла на железнодорожном переезде около Нагаево. Очевидцы отмечают, что водитель микроавтобуса попытался проскочить переезд на красный и не успел – в автобус с пассажирами врезался поезд. Как позже сообщил ТАСС руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов, в ДТП пострадали два пассажира, водитель автобуса не пострадал.
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