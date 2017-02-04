Уфа запустила «Открытую Россию»

Разиф АБДУЛЛИН

Сегодня прошла учредительная конференция регионального отделения этого движения.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня в уфимском «Азимут-отеле» состоялась учредительная конференция регионального отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия».

На конференции был избран Совет регионального отделения из семи человек, которые своим руководителем рекомендовали сделать Андрея Потылицына, бывшего сотрудника администрации главы Башкирии (2011 – 2014 гг), политконсультанта республиканских отделений партий «Справедливая Россия» и Партии Роста на выборах в Госдуму 2016 года.

- Утверждает кандидатуру руководителя регионального отделения «Открытой России» федеральное руководство, - пояснил Медиакорсети Андрей Потылицын и дал понять, что, скорее всего, он и возглавит движение в Башкирии.

- Надо сказать, что «Открытая Россия» - это не партия, а движение, и в него входят представители разных партий и беспартийные, - отметил Потылицын. – Например, сегодня в конференции участвовали представители «Справедливой России» и Либертарианской партии.

Сегодня наряду с Уфой учредительная конференция проходила и в Твери, и теперь в стране создано девять региональных отделений «Открытой России».

В Совет башкирского отделения движения вошли четыре юриста, включая Константина Чадлина, известного в том числе и тем, что он активно участвовал в деятельности местного отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Он так объяснил причины своего участия в новом политическом проекте:

- За все время участия в политике я участвовал в деятельности нескольких политических партий и движений, именно как активист, а не как технолог. До «Открытой России» было два серьезных по содержанию и продолжительности политических проекта - это «Яблоко», с 2000 года, и МГЕР, с 2007 года. В МГЕР я достиг потолка своих возможностей роста по ряду причин, в том числе субъективных. «Открытая Россия» привлекла меня тем, что предлагает позитивную повестку преобразования и строительства новой России, и я считаю, что смогу реализовать свои политические амбиции в том числе.