Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь

Наталья КУЗНЕЦОВА

В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: ufacity.info

Администрация Уфы на официальном сайте сообщила, что жители города могут сообщить о местах, где не убран снег и наледь.

- Если Вы заметили подобные места во дворе, то следует обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую УЖХ города Уфы по телефону: (347) 235-50-33, - говорится в сообщении. - Также горожане могут сообщить об опасном участке с наледью или снегом по единому номеру Службы спасения 112.

В мэрии подчеркивают, что в связи с обильными снегопадами коммунальные службы в последние дни работают в усиленном режиме. С вечера 3 января до утра 4 января на улицах и во дворах работало более 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки с улиц города было вывезено более 21 тысячи кубометров снега.