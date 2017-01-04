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Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь// 04.01.2017
В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Фото: ufacity.info
Администрация Уфы на официальном сайте сообщила, что жители города могут сообщить о местах, где не убран снег и наледь.
- Если Вы заметили подобные места во дворе, то следует обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую УЖХ города Уфы по телефону: (347) 235-50-33, - говорится в сообщении. - Также горожане могут сообщить об опасном участке с наледью или снегом по единому номеру Службы спасения 112.
В мэрии подчеркивают, что в связи с обильными снегопадами коммунальные службы в последние дни работают в усиленном режиме. С вечера 3 января до утра 4 января на улицах и во дворах работало более 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки с улиц города было вывезено более 21 тысячи кубометров снега.
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