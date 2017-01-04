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В Башкирии столкнулись в лоб машины, есть погибший, шестеро пострадали// 04.01.2017
ДТП произошло в Уфимском районе.
Фото: ugrapro.ru
Один человек погиб и шестеро получили травы в ДТП в Уфимском районе Башкирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
Авария произошла вчера в 23.45 на четвертом километре автодороги Авдон-Подымалово-Николаевка.
Как следует из сообщения, житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной Renault Duster выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП водитель отечественного авто скончался месте происшествия. Шесть человек получили травмы, среди пострадавших и водитель инормарки.
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