6 января, пятница
СЕГО ДНЯ

Начался сбор средств на похороны женщины, умершей в цирке в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.01.2017
У нее остался собственный ребенок и не было мужа.

Фото: Из личного архива семьи Ахметовых

В интернете начался сбор средств на похороны Альбины Ахметовой, скончавшейся вчера в уфимском цирке. Сообщение опубликовала женщина, которая вчера разместила в сети информацию с фотографией племянника умершей, который был с ней в цирке.

У Альбины остался собственный ребенок. Малышу всего один год и три месяца, воспитывала его мама одна. 

Похороны состоятся завтра, сегодня будет вскрытие тела.

Всем желающие помочь семье Альбине могут перечислить посильную сумму на карту брата умершей.

Реквизиты карты Сбербанка: 4276 0600 2942 9209 Ахметов Рустем Рамилевич,

По всем вопросам можно обращаться к сестре Альбины Эльвире Ахметовой 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир

Материалы по теме

Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

05.01.2017
Сегодня «Салават Юлаев» ждёт очередное «зелёное дерби»
Юлаевцы прибыли в Казань, чтобы сразиться с местным «Ак Барсом»

04.01.2017
Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь
В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

04.01.2017
Жителям Башкирии сообщили о перекрытии трассы в Оренбургской области
Движение транспорта ограничивают из-за непогоды.

03.01.2017
В Башкирии в торговом центре ребенку на голову упало стекло
Ребенка отвезли в больницу зашивать раны.

03.01.2017
В Уфе на автомобиль упала глыба льда
Пострадавших нет.

03.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»
Игра пройдет в Нижнекамске.

02.01.2017
В Башкирии появились специальные площадки для запуска салютов
Основная располагается на площади Ленина.

02.01.2017
Застройщиков обязали защищать дольщиков
Теперь они будут делать отчисления в специальный фонд.

02.01.2017
По Уфе курсирует метробус
В новогодние каникулы проезд на нем бесплатный.

02.01.2017
В Уфе после провала машины под землю женщину пригласили в суд
Заседание суда назначено на 10 января.

01.01.2017
В Уфе прошел «забег обещаний 2017»
1 января в полдень горожане пробежали 2017 метров.

01.01.2017
В полдень уфимцы пробегут 2017 метров
Они примут участие в «забеге обещаний».

01.01.2017
Башкирия попала в ТОП-35 по индексу холода в новогоднюю ночь
Республика оказалась на 34-м месте по замороженности.

01.01.2017
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Новым годом
Видео его обращения появилось в сети.

31.12.2016
В Башкирии двое пожарных погибли при тушении огня
Это случилось в Миякинском районе.

31.12.2016
Плюсы и минусы 2016 года
Политики, эксперты, граждане поделились своими впечатлениями от високосного года.
  
ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"