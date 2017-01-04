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Начался сбор средств на похороны женщины, умершей в цирке в Уфе// 04.01.2017
У нее остался собственный ребенок и не было мужа.
Фото: Из личного архива семьи Ахметовых
В интернете начался сбор средств на похороны Альбины Ахметовой, скончавшейся вчера в уфимском цирке. Сообщение опубликовала женщина, которая вчера разместила в сети информацию с фотографией племянника умершей, который был с ней в цирке.
У Альбины остался собственный ребенок. Малышу всего один год и три месяца, воспитывала его мама одна.
Похороны состоятся завтра, сегодня будет вскрытие тела.
Всем желающие помочь семье Альбине могут перечислить посильную сумму на карту брата умершей.
Реквизиты карты Сбербанка: 4276 0600 2942 9209 Ахметов Рустем Рамилевич,
По всем вопросам можно обращаться к сестре Альбины Эльвире Ахметовой
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