|
3 декабря, суббота
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии назначен новый министр сельского хозяйства// 03.12.2016
Им стал теперь уже бывший глава администрации Давлекановского района Ильшат Фазрахманов
Рустэм Хамитов своим указом назначил Ильшата Фазрахманова министром сельского хозяйства Республики Башкортостан назначен Ильшат Фазрахманов. Другим своим указом глава Башкирии освободил от этой должности Николая Коваленко
Автобиографическая справка:
Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, MBA.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.
В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар» (г. Уфа).
В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро» (Альшеевский район).
с 2003 по 2010 работал на различных должностях в администрации президента Башкирии
.В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства РБ.
В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства.
В 2015–2016 годах – глава администрации Давлекановского района.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП
03.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии назначен новый министр сельского хозяйства
03.12.2016 // ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: «Поручение Президента будет реализовано оперативно»
03.12.2016 // ПОЛЕЗНО
В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники
03.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе сократились сроки госрегистрации прав на недвижимость
03.12.2016 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: У нас своя ниша и мы ее должны застолбить
03.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»
03.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Владимир Путин поддержал инициативу внука Мустая Карима о создании Дома национальных литератур
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте