3 декабря, суббота
СЕГО ДНЯ

В Башкирии назначен новый министр сельского хозяйства

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.12.2016
Им стал теперь уже бывший глава администрации Давлекановского района Ильшат Фазрахманов

Рустэм Хамитов своим указом назначил Ильшата Фазрахманова министром сельского хозяйства Республики Башкортостан назначен Ильшат Фазрахманов. Другим своим указом глава Башкирии освободил от этой должности Николая Коваленко

Автобиографическая справка: 

Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, MBA.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.

В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар» (г. Уфа).

В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро» (Альшеевский район).

с 2003 по 2010 работал на различных должностях в администрации президента Башкирии

.В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства РБ.

В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства.

В 2015–2016 годах – глава администрации Давлекановского района.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

02.12.2016
На юге Башкирии ожидается плохая погода
Синоптики прогнозируют сильную метель.

02.12.2016
Первый замминистра образования Башкирии стал ревизором
Глава региона подписал указ о назначении начальника управления по контролю в сфере образования.

02.12.2016
Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы
Но невозможно спрогнозировать в каком месте и когда обвалится земля.

02.12.2016
Провалится ли Уфа под землю?
Специалисты рассказали насколько опасно строительство в парке Якутова.

02.12.2016
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
Для этих проектов планируется получить федеральное финансирование.

01.12.2016
Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО
Председатель Общественной палаты Башкирии о послании Путина

01.12.2016
В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги
Людей также волнуют вопросы медицины, образования и ЖКХ

01.12.2016
Жители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах
Вконтакте появилась группа, посвященная обострившейся в городе проблеме.

01.12.2016
Президент России призвал чиновников не прятаться в кабинетах
В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина, важно услышать мнение людей.

01.12.2016
Послание Президента: В России не должно остаться ветхих школ
Главам регионов президент рекомендовал создать центры поддержки одаренных детей.

01.12.2016
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием

01.12.2016
В Уфе коммунальщики напали на журналиста
Они кричали и попытались отнять у него фотокамеру.

30.11.2016
Уфимец о слушаниях по бюджету Уфы: То, что мы видим здесь, - это слезы!
Пенсионер Леонид Савичев раскритиковал горсовет и граждан за неправильное формирование главного финансового документа города.

30.11.2016
В Уфе жители просят провести водопровод в частные дома на окраине
Предложения по расходам на водоснабжение в бюджет на 2017 год поступили сразу из двух районов.

30.11.2016
YouTube могут запретить смотреть россиянам
Иностранные онлайн-кинотеатры также могут попасть под санкции.

30.11.2016
Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке
Черниковцы предложили учесть необходимые затраты в бюджете Уфы на 2017 год

30.11.2016
Утверждено жюри конкурса литераторов-переводчиков к 100-летию Мустая Карима
В его составе – именитые башкирские писатели, поэты и сценаристы.

30.11.2016
Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии
Место ставшего вице-премьером Ильяса Мунирова занял бывший директор «Башкиравтодора».


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"