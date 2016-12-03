В Башкирии назначен новый министр сельского хозяйства

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Им стал теперь уже бывший глава администрации Давлекановского района Ильшат Фазрахманов

Рустэм Хамитов своим указом назначил Ильшата Фазрахманова министром сельского хозяйства Республики Башкортостан назначен Ильшат Фазрахманов. Другим своим указом глава Башкирии освободил от этой должности Николая Коваленко

Автобиографическая справка:

Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, MBA.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.

В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар» (г. Уфа).

В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро» (Альшеевский район).

с 2003 по 2010 работал на различных должностях в администрации президента Башкирии

.В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства РБ.

В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства.

В 2015–2016 годах – глава администрации Давлекановского района.