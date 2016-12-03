3 декабря, суббота
СЕГО ДНЯ

Владимир Путин поддержал инициативу внука Мустая Карима о создании Дома национальных литератур

Шамиль ВАЛЕЕВ // 03.12.2016
Идея прозвучала в ходе заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку

Фото: kremlin.ru

2 декабря в Санкт-Петербурге, в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку ректор Литературного института им.А.М. Горького писатель Алексей Варламов попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать идею о создании в Москве Дома национальных литератур.

- Мне кажется, это очень хорошее начинание, потому что такой дом мог бы стать площадкой для культурного обмена, для диалога, для понимания, осознания того факта, что русский язык – это кровеносная система, и именно через русский язык эти литературы будут приходить «к граду и миру», -  сказал, обращаясь к главе государства, писатель Алексей Варламов. - К сожалению, если мы этим не будем заниматься, то свято место пусто не бывает, вместо русского языка могут прийти другие языки, потому что людей, которым не очень нравится дружба народов России, много.

По словам ректора Литинститута, внук великого башкирского поэта Мустая Карима Тимербулат Олегович Каримов вызвался возглавить наблюдательный совет Дома.

- Я уверен, что дружба наших народов, наша многонациональная литература и русский язык с его огромной ролью, которую он здесь играл, - подчеркнул Алексей Варламов. – Это то доброе, что мы ни в коем случае не должны утратить. И я уверен, что Дом национальных литератур может послужить таким прочным фундаментом, залогом, реальным делом укрепления связей между народами России, нашими братскими народами.

Владимир Путин поддержал эту идею, назвав её хорошей и предложил "поработать над ее реализацией вместе", сообщает сайт Президента Российской Федерации.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

02.12.2016
На юге Башкирии ожидается плохая погода
Синоптики прогнозируют сильную метель.

02.12.2016
Первый замминистра образования Башкирии стал ревизором
Глава региона подписал указ о назначении начальника управления по контролю в сфере образования.

02.12.2016
Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы
Но невозможно спрогнозировать в каком месте и когда обвалится земля.

02.12.2016
Провалится ли Уфа под землю?
Специалисты рассказали насколько опасно строительство в парке Якутова.

02.12.2016
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
Для этих проектов планируется получить федеральное финансирование.

01.12.2016
Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО
Председатель Общественной палаты Башкирии о послании Путина

01.12.2016
В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги
Людей также волнуют вопросы медицины, образования и ЖКХ

01.12.2016
Жители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах
Вконтакте появилась группа, посвященная обострившейся в городе проблеме.

01.12.2016
Президент России призвал чиновников не прятаться в кабинетах
В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина, важно услышать мнение людей.

01.12.2016
Послание Президента: В России не должно остаться ветхих школ
Главам регионов президент рекомендовал создать центры поддержки одаренных детей.

01.12.2016
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием

01.12.2016
В Уфе коммунальщики напали на журналиста
Они кричали и попытались отнять у него фотокамеру.

30.11.2016
Уфимец о слушаниях по бюджету Уфы: То, что мы видим здесь, - это слезы!
Пенсионер Леонид Савичев раскритиковал горсовет и граждан за неправильное формирование главного финансового документа города.

30.11.2016
В Уфе жители просят провести водопровод в частные дома на окраине
Предложения по расходам на водоснабжение в бюджет на 2017 год поступили сразу из двух районов.

30.11.2016
YouTube могут запретить смотреть россиянам
Иностранные онлайн-кинотеатры также могут попасть под санкции.

30.11.2016
Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке
Черниковцы предложили учесть необходимые затраты в бюджете Уфы на 2017 год

30.11.2016
Утверждено жюри конкурса литераторов-переводчиков к 100-летию Мустая Карима
В его составе – именитые башкирские писатели, поэты и сценаристы.

30.11.2016
Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии
Место ставшего вице-премьером Ильяса Мунирова занял бывший директор «Башкиравтодора».


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"