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РА Эксперт: в России свои данные раскрыли только 30 застройщиков// 03.11.2016
Эксперты констатируют, что рынок остается сильно закрытым.
Фото: Наталья Кузнецова
Рынок недвижимости в России сегодня остается крайне непрозрачным, и это является одной из причин низкого спроса на предложения застройщиков. Об этом заявил сегодня на конференции «Рынок недвижимости: выход из кризиса» в Уфе управляющий директор по корпоративным рейтингам «РА Эксперт» Павел Митрофанов. К такому печальному выводу аналитики пришли по результатам исследования рынка. Они пытались собрать самую общую информацию - по объемам ввода и выручке.
- Несмотря на то, что нас поддерживали несколько ассоциаций, всего 30 компаний со всей страны раскрыли информацию, причем половина из них - это те компании, у которых информация размещается в открытом доступе, - сообщил Митрофанов. - При таком уровне раскрытия информации маловероятно, что компаниям будут доверять и будут стремиться отдавать им свои деньги. При таком уровне непрозрачности в плюсе оказываются крупные федеральные компании, которые раскрывают свои данные.
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