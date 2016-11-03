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В Уфе более двухсот семей вынуждены мёрзнуть из-за отключений электричества// 03.11.2016
Жители Дёмского кордона не могут обогреть свои дома.
Фото: http://info-34.ru/
Жители Дёмского района Уфы жалуются на периодическое отключение электричества, как сообщила жительница Дёмского кордона, к их домам не подведён газ, поэтому все отапливают дома электроэнергией.
- За этот год нам отключали электричество 46 раз, после наступления холодов без энергии мы сидим 1-2 дня в неделю. Соответственно в домах нет ни тепла, ни возможности приготовить еду, - рассказывает Альбина Дьяконова. - Постоянно в посёлке живёт около двухсот семей, большинство из них - с маленькими детьми.
В администрации района жителям кордона отвечают, что ремонт ведётся по мере поступления денег, и он в интересах жителей.
- В последнее время дёмское лесничество, в состав которого входит и кордон, очень разрослось и существующей электролинии уже не хватает. Сейчас ведутся работы по прокладке нового кабеля, в течении месяца они завершатся, - сообщила руководитель пресс-службы администрации Дёмского района Уфы Айгуль Каменец.
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