В Уфе более двухсот семей вынуждены мёрзнуть из-за отключений электричества

Константин КЛИМОВ

Жители Дёмского кордона не могут обогреть свои дома.

Фото: http://info-34.ru/

Жители Дёмского района Уфы жалуются на периодическое отключение электричества, как сообщила жительница Дёмского кордона, к их домам не подведён газ, поэтому все отапливают дома электроэнергией.

- За этот год нам отключали электричество 46 раз, после наступления холодов без энергии мы сидим 1-2 дня в неделю. Соответственно в домах нет ни тепла, ни возможности приготовить еду, - рассказывает Альбина Дьяконова. - Постоянно в посёлке живёт около двухсот семей, большинство из них - с маленькими детьми.

В администрации района жителям кордона отвечают, что ремонт ведётся по мере поступления денег, и он в интересах жителей.

- В последнее время дёмское лесничество, в состав которого входит и кордон, очень разрослось и существующей электролинии уже не хватает. Сейчас ведутся работы по прокладке нового кабеля, в течении месяца они завершатся, - сообщила руководитель пресс-службы администрации Дёмского района Уфы Айгуль Каменец.