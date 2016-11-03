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В Башкирии до конца года ипотеку можно взять под 10% годовых

Наталья КУЗНЕЦОВА // 03.11.2016
Это стало возможным благодаря субсидированию из бюджетов двух уровней.

Фото: Наталья Кузнецова

Жители Башкирии до конца года могут получить ипотеку под 10 процентов годовых. Об этом сообщил сегодня на межрегиональной конференции «Рынок недвижимости: выход из кризиса» первый заместитель председателя госкомстроя республики Николай Гавва.

- Правительство приняло постановление правительства о дополнительном субсидировании процентной ставки по ипотеке, еще два процента, - сообщил Гавва. - Федеральный центр объявил о субсидировании процентной ставки в 12 процентов до 31 декабря текущего года. Соответственно республиканские два процента тоже действуют до этого времени. В ближайшие полтора-два года это вообще не просматривается.

Жилья, которое можно приобрести по ипотеке с господдержкой, по словам Гаввы, более чем достаточно. В стадии задела сейчас 3,5 миллиона квадратных метров.

Напомним, на льготное субсидирование в республике имеют право только участники программы «Жилье для российской семьи». Сюда входят все стоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также молодые семьи до 35 лет и семьи, имеющие 2 и более детей, независимо от нуждаемости и наличия недвижимого имущества.

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