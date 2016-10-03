Смертельный наезд на пешехода в Уфе: подробности

Злата ЗУКОВИЧ

Погиб мужчина без определенного места жительства.

Фото: 02.мвд.рф

Стали известны подробности утреннего происшествия с наездом на пешехода, в результате которого он скончался.

Сегодня, около восьми часов утра, на проспекте Октября 53-летний водитель пассажирского НефАЗа, следующего по маршруту №290 (ДОК-Телецентр) наехал на пешехода. На момент ДТП в салоне находилось около 20 пассажиров. Автобус двигался со стороны улицы Бессонова в направлении к улице Галле, когда пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, от полученных травм пешеход скончался на месте.

Пресс-секретарь ГУП «Башавтотранс» Анна Леонова пояснила, что водитель предпринял все необходимые меры для предотвращения наезда, но его избежать не удалось.