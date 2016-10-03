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Ильдара Бикбаева в Общественной палате Башкирии заменила Шаура Вахитова

Ольга КОРЗИК // 03.10.2016
Ильдар Бикбаев перестал работать секретарем ОП РБ после выборов в Госдуму.

Фото: ugadn02.tu.rostransnadzor.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ об освобождении с должности руководителя Аппарата Общественной палаты (ОП) республики Ильдара Бикбаева. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации республики. Причина – избрание его депутатом Госдумы РФ.

Как сообщили ИА «Медиакорсеть» в Общественной палате исполняющим обязанности руководителя назначена Шаура Вахитова, главный специалист-референт аппарата ОП РБ.

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