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Ильдара Бикбаева в Общественной палате Башкирии заменила Шаура Вахитова// 03.10.2016
Ильдар Бикбаев перестал работать секретарем ОП РБ после выборов в Госдуму.
Фото: ugadn02.tu.rostransnadzor.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ об освобождении с должности руководителя Аппарата Общественной палаты (ОП) республики Ильдара Бикбаева. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации республики. Причина – избрание его депутатом Госдумы РФ.
Как сообщили ИА «Медиакорсеть» в Общественной палате исполняющим обязанности руководителя назначена Шаура Вахитова, главный специалист-референт аппарата ОП РБ.
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