Ильдара Бикбаева в Общественной палате Башкирии заменила Шаура Вахитова

30.09.2016

Крупный пожар в Уфе потушен: Как это было Наш корреспондент вернулся с места крупного пожара в столице Башкирии

30.09.2016

Жители Уфы жалуются на слишком горячие батареи Уфимцы опасаются, что из-за этого счета на тепло увеличатся в несколько раз.