В России усилили наказание за задержку зарплаты

В России ужесточено наказание за задержку и невыплату зарплаты. С 3 октября в силу вступил соответствующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда». Теперь работадатель может поплатиться за нарушения рублем.

- За невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, предусмотрен штраф, - сообщают в пресс-службе министерства труда Башкирии.

Сумма штрафа варьируется. Например, для должностных лиц она меняется в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, если работодатель - злостный нарушитель, то придется раскошелиться на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Раньше наказание было более мягким, всего 5 тысяч рублей, за повторные нарушения - от 10 до 20 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели за невыплату или задержку заработной платы выплатят штраф в размере до 5 тысяч рублей, за неоднократные нарушения - от 10 до 30 тысяч. Юридические лица за подобные нарушения обяжут выплатить сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Постоянные задержки зарплаты для юрлиц увеличат штраф до 100 тысяч рублей.