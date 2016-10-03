|
3 октября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
В России усилили наказание за задержку зарплаты// 03.10.2016
В силу вступил федеральный закон, касающийся оплаты труда.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В России ужесточено наказание за задержку и невыплату зарплаты. С 3 октября в силу вступил соответствующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда». Теперь работадатель может поплатиться за нарушения рублем.
- За невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, предусмотрен штраф, - сообщают в пресс-службе министерства труда Башкирии.
Сумма штрафа варьируется. Например, для должностных лиц она меняется в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, если работодатель - злостный нарушитель, то придется раскошелиться на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Раньше наказание было более мягким, всего 5 тысяч рублей, за повторные нарушения - от 10 до 20 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели за невыплату или задержку заработной платы выплатят штраф в размере до 5 тысяч рублей, за неоднократные нарушения - от 10 до 30 тысяч. Юридические лица за подобные нарушения обяжут выплатить сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Постоянные задержки зарплаты для юрлиц увеличат штраф до 100 тысяч рублей.
Из закона следует, что зарплата должна выплачиваться «не реже, чем каждые полмесяца», но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.10.2016 // СПОРТ
Игроки «Амкара» рассказали об игре в Уфе
03.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями
03.10.2016 // ПУЛЬС
В Москве откроется «Торговый Дом Башкортостан»
03.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе ветерана лишили жилья из-за того, что он служил на Украине
03.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе объявили в розыск насильника
03.10.2016 // ПУЛЬС
СМИ: «Роснефть» может купить «Башнефть» без торгов
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте