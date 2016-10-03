|
3 октября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
Уфимский аэрооператор снял с высоты птичьего полета пожар на улице Зорге// 03.10.2016
Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу, 30 сентября.
Фото: Владимир Жилко
Сильный пожар произошел 30 сентября в Уфе. Здание на улице Зорге вспыхнуло как факел. По одной из версий ЧП произошло из-за сварочных работ на десятом этаже. Сначала загорелись пластиковые панели наружного оформления здания, а горящий и плавящийся полимер перенес огонь на всю поверхность фасада.
Уфимский аэрооператор Владимир Жилко сумел снять с высоты птичьего полета, как тушили здание, и на сколько сильно огонь повредил строение.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
30.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Пожар в новом офисе БГК локализован
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Очевидцы пожара в Уфе: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе ветерана лишили жилья из-за того, что он служил на Украине
03.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе объявили в розыск насильника
03.10.2016 // ПУЛЬС
СМИ: «Роснефть» может купить «Башнефть» без торгов
03.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В День республики в Уфе дождей не прогнозируется
03.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе составили рейтинг самых популярных застройщиков
03.10.2016 // ПЕРСОНА
Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте