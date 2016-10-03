Уфимский аэрооператор снял с высоты птичьего полета пожар на улице Зорге

Кристина ДЕЙНЕКО

Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу, 30 сентября.

Фото: Владимир Жилко

Сильный пожар произошел 30 сентября в Уфе. Здание на улице Зорге вспыхнуло как факел. По одной из версий ЧП произошло из-за сварочных работ на десятом этаже. Сначала загорелись пластиковые панели наружного оформления здания, а горящий и плавящийся полимер перенес огонь на всю поверхность фасада.

Уфимский аэрооператор Владимир Жилко сумел снять с высоты птичьего полета, как тушили здание, и на сколько сильно огонь повредил строение.