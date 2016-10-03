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Продолжение улицы Интернацинальной в Уфе сдадут до конца осени// 03.10.2016
Сейчас завершаются работы по строительству и благоустройству.
Фото: ufacity.info
В Уфе завершается строительство продолжения улицы Интернациональной на участке от ул. Машиностроителей до ул. Вологодской, сообщает пресс-служба администрации города.
— В рамках подготовки к строительству снесены 630 гаражей, переустроены инженерные сети, построена ливневая канализация, - говорится в сообщении мэрии. - Инженерные сети вынесены за пределы дороги, Также здесь предусмотрены газоны и велодорожки. На перекрестке улиц Интернациональной и Вологодской был установлен новый арт-объект – белоснежная скульптура лошади и жеребенка.
Работники коммунальных служб установили бордюрные камни, колесоотбойные брусы, уложили асфальт. На участке выполнено строительство дороги-дублера, по которой жители близлежащих домов смогут заезжать в свои дворы. На перекрестке улиц Интернациональной - Машиностроителей и на пешеходных переходах установлены светофоры. На новом участке улицы Интернациональной установлены опоры освещения с энергосберегающими светильниками. Освещением охвачена также дорога-дублер и пешеходная зона.
Ввод в эксплуатацию нового участка улицы запланирован на осень этого года.
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