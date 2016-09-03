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Рустэм Хамитов: В Башкирии не хватает молока

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.09.2016
Глава региона посетил фестиваль «Молочная страна» и рассказал о своих впечатлениях

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Республика производит молока в недостаточном объеме. Его не хватает для загрузки республиканских молокоперерабатывающих предприятий, которые вынуждены завозить сырье из Татарстана, Удмуртии, Оренбургской области. Об этом глава Башкирии заявил журналистам после посещения фестиваля «Молочная страна».

- Нам нужно больше молока. Нужно строить большие производства, мега-фермы, которые производили бы не тонну молока в день, как маленькие фермерские хозяйства, а десятки тонн. И такие возможности на самом деле есть, - заявил глава Башкирии.

Рустэм Хамитов рассказал, что по разным причинам сорвалось строительство нового большого комплекса в Буздякском районе. Инвестор спроектировал большую мега-ферму на 6,5 тысячи голов. Но потом в силу разных причин, объясняя тем, что экономический кризис, отказался от этого проекта. Глава региона отметил, что сейчас власти ищут нового инвестора. Хамитов также заметил, что нужно развивать республиканский молочный бренд. . Главное – научиться производить востребованную продукцию, тем более спрос огромный.

- Только что мы были в аграрном университете, посмотрели установку по производству сыра. Хорошие мягкие сыры – качественные, вкусные. И к завтраку хороши, и в обед их неплохо употреблять, - подчеркнул Рустэм Хамитов.  Но нет производства. Этот разрыв между спросом и предложением на сегодняшний день преодолеть пока не удаётся. Спрос есть, предложения нет. Поразительно!

Еще одна серьезная проблема – детской питание, которого сегодня фактически аннулировано и малообеспеченным семьям помощь выдают в виде порошка.

- Этот порошок не дашь ребёнку. В то же время предприятия, молочные кухни, которые производят хорошее детское питание, сегодня перерабатывают всего лишь одну-две тонны молока в день, - сказал глава республики. - Нужно 20, а ещё лучше – 120 тонн. Тогда все ребятишки Уфы и нашей республики могли бы потреблять это хорошее, качественное детское питание. И опять: спрос есть, предложения нет. Бизнес ведет себя непонятно, пассивно в этой ситуации.

Все эти проблемы портят настроение главе Башкирии. По его мнению, нужно расширять рамки и «Молочной страны», где пока не видно изменений. Все те же самые павильоны, те же самые аттракционы.

- Мне хотелось бы, чтобы на таких ярмарках появились маленькие производства по изготовлению продукции непосредственно здесь. Чтобы люди видели: вот варят сыр, вот делают творог, вот производят сметану. Этот эффект свежего продукта, мне кажется, был бы вполне интересен. И дети увидели бы, как из молока производится продукт. Этого пока не хватает на молочной ярмарке в креативном плане, - высказал свои пожелания организаторам фестиваля Рустэм Хамитов.

 

 

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