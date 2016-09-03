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Рустэм Хамитов: В Башкирии не хватает молока// 03.09.2016
Глава региона посетил фестиваль «Молочная страна» и рассказал о своих впечатлениях
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Республика производит молока в недостаточном объеме. Его не хватает для загрузки республиканских молокоперерабатывающих предприятий, которые вынуждены завозить сырье из Татарстана, Удмуртии, Оренбургской области. Об этом глава Башкирии заявил журналистам после посещения фестиваля «Молочная страна».
Рустэм Хамитов рассказал, что по разным причинам сорвалось строительство нового большого комплекса в Буздякском районе. Инвестор спроектировал большую мега-ферму на 6,5 тысячи голов. Но потом в силу разных причин, объясняя тем, что экономический кризис, отказался от этого проекта. Глава региона отметил, что сейчас власти ищут нового инвестора. Хамитов также заметил, что нужно развивать республиканский молочный бренд. . Главное – научиться производить востребованную продукцию, тем более спрос огромный.
Еще одна серьезная проблема – детской питание, которого сегодня фактически аннулировано и малообеспеченным семьям помощь выдают в виде порошка.
Все эти проблемы портят настроение главе Башкирии. По его мнению, нужно расширять рамки и «Молочной страны», где пока не видно изменений. Все те же самые павильоны, те же самые аттракционы.
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