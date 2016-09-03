Уфимка Регина Нуртдинова не смогла победить тяжелую болезнь

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сегодня утром она умерла в одной из клиник Израиля

Фото: социальные сети

Арт-директор ряда уфимских известных заведений не смогла победить свою тяжелую болезнь. Молодой девушке был поставилен страшный диагноз – рак матки.

О своей болезни Регина узнала в апреле, тогда же друзья организовали срочный сбор средств: общими усилиями в кратчайшие сроки удалось собрать 1,5 миллиона рублей. И девушка уехала в Израиль на обследование и лечение.

- Вчера вечером у Регины случился приступ эпилепсии, - написали друзья девушки на своих страницах в соицальной сети. - Она справилась, она боролась. И борется каждую минуту, сейчас. Она всю ночь, до самого утра приходила в себя, в сознание, и могла внятно и трезво говорить. Позже ей сделали компьютерную томографию головного мозга, которая показала два очага метастаз. Они не операбельны, а лучевую терапию в таком состоянии ей делать не могут...

- Это случилось 2 часа назад. В 06-11 (Мск). А время будто замерло, оно не идёт. Регины не стало в Священный Шабат, здесь, в Израиле. И для евреев это значит светлый уход, - написал один из самых близких друзей девушки

Медиакорсеть приносит искренние соболезнования родным и близким Регины Нуртдиновой.