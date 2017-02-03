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Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии

Ольга КОРЗИК // 03.02.2017
Они считают, что только президент страны сможет решить проблему, возникшую в башкирском хоккее.

Родители детей, которые играют в детской хоккейной лиге и молодежной хоккейной лиге Башкирии, сегодня написали петицию президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти Федерацию хоккея республики. Он-лайн петиция опубликована на страницах change.org.

Авторы обращения отмечают, что Федерация хоккея республики была создана в 2000 году и за 15 лет работы зарекомендовала себя с положительной стороны: провела множество соревнований и турниров, помогала с формой «практически всем командам», открывала хоккейные коробки.

Но в 2015 году ситуация изменилась. По мнению авторов, в правление клуба пришли «коррумпированные» чиновники, которые «не дают возможности ФХРБ функционировать и развивать хоккей в полном объеме, придираясь и разрушая то, что создавалось годами».

В петиции говорится, что родители обращались к главе республики Рустэму Хамитову, но на обращение никто не отреагировал, а во встрече им было отказано. 

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