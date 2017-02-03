В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

На вопросы Медиакорсети ответил главный инженер ООО «БашРТС» Владислав Шамин.

Фото: Роман Тангаев

Напомним, в редакцию Медиакорсети обратился житель уфимского микрорайона «Глумилино» Роман Тангаев. Он считает, что вырубка деревьев в "Кошкином лесу" (лесной массив на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и бульвара Давлеткильдеева - прим.) требует тщательного разбирательства. Мы задали несколько вопросов ООО "БашРТС", которые возникли в связи с этим. Главный инженер ООО «БашРТС» Владислав Шамин ответил на них.

− Владислав Николаевич, действительно ли по заказу ООО «БашРТС» ведётся вырубка деревьев в «Кошкином лесу»?

− На сегодня ООО «БашРТС» выполняет очистку территории земельного участка, выделенного под строительство котельной в микрорайне Глумилино города Уфы. Работы выполняются на основании соответствующих разрешительных документов (Решение Совета ГО г. Уфа №23/19 от 26.02.2010, Разрешение Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО г. Уфа №849 от 24.11.2016), оформленных в установленном порядке.

− Пожалуйста, обоснуйте необходимость строительства котельной в этом районе.

− По данным администрации Уфы, микрорайон Глумилино сегодня является самой большой среди незастроенных площадок в границах Уфимского полуострова. В настоящее время здесь, несмотря на кризис, идёт активное строительство высотных домов. В общей сложности планируется возвести около миллиона квадратных метров современной жилой недвижимости. В квартале также запроектированы многофункциональный спорткомплекс, детский сад и подземные многоуровневые парковки. При этом теплоисточника для отопления и горячего водоснабжения новых жилых и социальных объектов в этом микрорайоне нет. Поэтому строительство котельной в этом районе является важнейшей задачей, без решения которой невозможно перспективное освоение территории.

Кроме того, строительство котельной «Глумилино» повысит надёжность теплоснабжения центральной части города и обеспечит необходимые условия для подключения ряда важнейших объектов: международный деловой центр «Уфа-Янцзы», расширение Республиканского клинического онкологического диспансера, реконструкция Башкирского государственного театра кукол. Также с вводом объекта существенно повысится гидравлическая устойчивость всей системы теплоснабжения города.

Строительство котельной в микрорайоне предусмотрено схемой теплоснабжения города Уфы и осуществляется на основании инвестиционной программы ООО «БашРТС», утверждённой Министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

− Почему было принято решение о строительстве котельной именно на территории леса?

- Возведение объектов на данной территории ведётся согласно Проекта планировки жилого района Глумилино, который был утвержден администрацией Уфы еще в апреле 2008 года. Земельный участок для строительства котельной ООО «БашРТС» предоставлен также в соответствии с этим документом. Кроме того, состоялись публичные слушания, где были рассмотрены все вопросы относительно планировки микрорайона. Месторасположение котельной определено исходя из условий соблюдения необходимых расстояний до жилых объектов для обеспечения требуемого уровня техногенной и экологической безопасности.

− Будет ли ООО «БашРТС» возмещать ущерб, который нанесен городу? В какой форме это будет проходить: в денежном эквиваленте или компания высадит деревья на другом участке?

− Правила охраны, защиты и воспроизводства лесов и содержания зелёных насаждений на территории Уфы утверждены решением горсовета Уфы. В соответствии с установленным порядком компания «БашРТС» уплатила в городской бюджет компенсацию восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений, что является обязательным условием для получения разрешения на ведение строительных работ.