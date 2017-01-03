В Башкирии в торговом центре ребенку на голову упало стекло

Ольга КОРЗИК

Ребенка отвезли в больницу зашивать раны.

Сегодня, 3 января, в Стерлитамаке в ТЦ «Арбат» стекло упало на голову мальчика, сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Стерлитамаке». Мальчику 6 лет. По словам очевидцев, ребенку рассекло голову, его увезли в больницу зашивать их. Продавцы не подошли и не предложили свою помощь. Родители просят откликнуться свидетелей.