В Уфе на автомобиль упала глыба льда

Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня, 3 января, на улице Цюрупа, 151 в Уфе на крышу автомобиля «Лада» упала глыба льда, сообщили в пресс-службе администрации. Как видно на фото, опубликованном на сайте мэрии, от удара пострадала крыша и лобовое стекло автомобиля. Пострадавших нет.

Администрация призывает горожан быть внимательными и осторожными.

- Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда. Не допускайте нахождение детей в опасной зоне. Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий, следует из сообщения.