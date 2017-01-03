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В Уфе на автомобиль упала глыба льда// 03.01.2017
Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Сегодня, 3 января, на улице Цюрупа, 151 в Уфе на крышу автомобиля «Лада» упала глыба льда, сообщили в пресс-службе администрации. Как видно на фото, опубликованном на сайте мэрии, от удара пострадала крыша и лобовое стекло автомобиля. Пострадавших нет.
Администрация призывает горожан быть внимательными и осторожными.
- Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда. Не допускайте нахождение детей в опасной зоне. Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий, следует из сообщения.
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