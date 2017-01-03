«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Игра пройдет в Нижнекамске.

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Сегодня, 3 января, уфимский «Салават Юлаев» в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет в Нижнекамске «Нефтехимиком». Игра начнется в 19.00 по уфимскому времени.

5 января «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», а 7 января - с «Ладой».