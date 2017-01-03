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6 января, пятница
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«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Нефтехимиком»// 03.01.2017
Игра пройдет в Нижнекамске.
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Сегодня, 3 января, уфимский «Салават Юлаев» в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет в Нижнекамске «Нефтехимиком». Игра начнется в 19.00 по уфимскому времени.
5 января «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», а 7 января - с «Ладой».
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