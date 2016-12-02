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2 декабря, пятница
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На юге Башкирии ожидается плохая погода// 02.12.2016
Синоптики прогнозируют сильную метель.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
3 декабря, в субботу, в Башкирию придет антициклон. В южных районах республики ожидается сильный снег, метель, ветер северо-восточный до 17-22 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, видимость до 500-1000 метров.
В воскресенье погода проястнится, ночью 5 декабря столбик термометра упадет до -15... -20 градусов, днем до -11... -16.
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