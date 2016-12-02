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СЕГО ДНЯ

Первый заммнистра образования Башкирии стал ревизором

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.12.2016
Глава региона подписал указ о назначении начальника управления по контролю в сфере образования.

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении начальника регионального управления по контролю и надзору в сфере образования, сообщает его пресс-служба. Им стал бывший первый замминистра образования республики Айбулат Хажин.

Справка:

Айбулат Хажин родился 30 сентября 1973 года в Уфе.

Окончил Уфимское медицинское училище № 1, Башкирский педагогический институт по специальности «биология и химия». Кандидат педагогических наук.

Карьеру начал в 1996 году в Челябинской области, работал в  средней школе учителем химии.

В 1997–2009 годах работал в различных вузах и ссузах республики.

В 2009–2010 годах – завсектором отдела образования и науки аппарата правительства РБ.

В 2010–2014 годах – замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования РБ.

В 2014–2016 годах – первый замминистра образования республики.

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